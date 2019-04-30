رياضة | إحلال وتجديد في غزل المحلة

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أعلن فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني الإبقاء علي 11 لاعب من قائمة الفريق، والإستغناء عن 13 لاعب بعد فشل الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم، وضمت قائمة اللاعبين التي تم الإبقاء عليهم :-

خالد الاخميمي، ومحمد البشبيشي، وهاني عادل، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وباترك أدوو، وخالد رسلان، وفتحي مبروك، وحسن عبده، ومحمد سامي، واستيفن أوليه.

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وضمت قائمة اللاعبين الذي تم الإستغناء عنهم كل من، محمد فتحي، ومنتصر نجيب، ومحمد رمضان، ومحمد ثروت، وليد الحصري، وكريم عباس، ومحمد الصغير، ومحمود البركي، وعمرو نبيل، وعلي دياب، ومحروس بومبة، وعبدالعزيز توفيق، ومحمد منتصر.

كما طالب المحلة تجديد إعارة علي صخر لاعب المصري البورسعيدي، واسلام حسين لاعب سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن انتهى عيد محمد الكوفي مع الفريق المحلاوي، وطالب "عيد" المدير الفني تجديد التعاقد معه لحاجة الفريق لجهوده