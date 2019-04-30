رياضة | كود " 04 " ينتظر نجوم توتنهام بمهمة إزدواجية قبل مباراة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كود " 04 " ينتظر نجوم توتنهام بمهمة إزدواجية قبل مباراة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء صوب ملعب وايت هارت لين الجديد حيث مباراة توتنهام الإنجليزي ضد أياكس أمستردام الهولندي لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحمل مواجهة اليوم كود خاص بلاعبي السبيرز " 04" الخاص بالمهمة الرباعية التي ستلقى على عاتق أربعة من نجوم الفريق سبق لهم أن مثلوا الفريق الهولندي من قبل وإرتدوا قميص أياكس.

وسبق وأن إلتقيا الفريقان من قبل في الدور الأول من بطولة أوروبا أبطال الكؤوس في العام 1982 ونجح توتنهام وقتها في حسام المباراة بنتيجة كبيرة إستقرت عند ستة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقاءين.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز النجوم التي ستخوض لقاء اليوم بقميص توتنهام وسبق وأن افعوا عن ألوان أياكس.

كريستيان إيركسن

أولى الأسماء التي دافعت عن قميص فريق نادي أياكس هو الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب السبيرز والذي يعتبر واحد من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها بوكيتينو ضمن القوة الهجومية للفريق في البريميرليج خلال الموسم الجاري.

وخاض اللاعب مع أياكس أربعة مواسم كاملة في الفترة من 2008 – 2009 حتى 2014 – 2014 خاض خلالهم 113 مباراة وسجل فيهم 25 هدفاً.

وتوج إريكسن مع الفريق الهولندي بثلاثة ألقاب للدوري وبطولة كأس هولندا قبل أن ينتقل إلى فريق الحالي توتنهام وتتفجر موبته في وايت هارت لين.

دافينسون سانشيز

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ظهر إسم الكولومبي دافينسون سانشيز على الساحة الأوروبية قبل ثلاثة أعوام حينما نجح في إيقاف الكثير من المهاجمين أصحاب الخبرة وهو يرتدي قميص نادي أياكس ما جعل الأنظار تصوب إليه بشده وأصبح واحد من أهم المدافعين المطلوبين في أوروبا.

ونجح سانشيز في الوصول مع الفريق الهولندي إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام 2017 وخاض مع الفريق في البطولة 12 مباراة أبلى فيهم بلاً حسناً قبل الإنتقال إلى توتنهام.

يان فيرتونخين

البلجيكي الصلب واحد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها بوكيتينو في مركز خط الدفاع ويتمتع بثبات هائل في المستوى خلال السنوات الماضية.

ولعب فيرتونخين مع أياكس ستة مواسم كاملة منن 2005-2006 حتى موسم 2011-2012 وفاز بهم بلقب الدوري الهولندي في مناسبتين ومرة واحدة لبطولة الكأس.

خاض اللاعب مع الفريق الهولندي 155 مباراة سجل خلالهم 25 هدفاً في بطولة الدوري ليسلط عليه الضوء من قبل كشافي توتنهام ويتم جلبه.

توبي ألدرفيلد

آخر الاسماء التي إرتدت قميص نادي أياكس وتدافع اليوم عن ألوان توتنهام المدافع الصلب توبي ألديرفيريلد والذي قدم للسبيرز في العام 2014 قادماً من الروخيبلانكوس فريق نادي أتلتيكو مدريد.

وخاض المدافع القوي 128 مباراة مع فريقه في الفترة من 2008-2009 حتى موسم 2013-2014 نجح خلالهم في تسجيل 7 أهداف وحصل مع فريقه الهولندي على بطولة الدوري في ثلاثة مناسبات وبطولة كأس واحده.

فهل يقدر أي من اللاعبين الأربعة على التسجيل في شباك فريقه السابق ؟