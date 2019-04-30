رياضة | رايولا يهدد برشلونة بشأن دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يهدد برشلونة بشأن دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام، مصدر تهديد لمسؤولي نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن رايولا لديه رغبة في انتقال دي ليخت إلى بايرن ميونيخ الألماني، أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو يوفنتوس الإيطالي ولا نية لبيع اللاعب إلى برشلونة.

والجدير بالذكر أن دي ليخت قد غرد عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي حتى الآن، بسبب تركيزي الكامل على ما تبقى من مباريات هذا الموسم مع أياكس".

ويسعى نادي برشلونة للتعاقد مع دي ليخت لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد وذلك بعدما تعاقد مع فرينكي دي يونج نجم وسط أمستردام ليمثل البارسا بدايةً من الموسم القادم.