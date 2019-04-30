رياضة | ريشة: بطولات يد الزمالك لن تتوقف.. وكل الشكر لرئيس القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريشة: بطولات يد الزمالك لن تتوقف.. وكل الشكر لرئيس القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد عبدالسلام ريشة لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك الشكر لرئيس النادي بعد دعمه اللا محودود للاعبين والجهاز الفني حتى تحققت البطولات محليا وإفريقيا. Advertisements وأضاف ريشة أن رئيس الزمالك لم يبخل على كوماندوز اليد بمعسكرات أو ملابس وقدم الدعم الكامل للفريق. وأوضح ريشة أن لاعبي الزمالك كلهم علي قلب رجل واحد ولديهم روح عالية واعدا بأن بطولات الزمالك لن تتوقف مستقبلا.

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