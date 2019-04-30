الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ريشة: بطولات يد الزمالك لن تتوقف.. وكل الشكر لرئيس القلعة البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريشة: بطولات يد الزمالك لن تتوقف.. وكل الشكر لرئيس القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

وجه محمد عبدالسلام ريشة لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك الشكر لرئيس النادي بعد دعمه اللا محودود للاعبين والجهاز الفني حتى تحققت البطولات محليا وإفريقيا.

 

Advertisements

وأضاف ريشة أن رئيس الزمالك لم يبخل على كوماندوز اليد بمعسكرات أو ملابس وقدم الدعم الكامل للفريق.

 

وأوضح ريشة أن لاعبي الزمالك كلهم علي قلب رجل واحد ولديهم روح عالية واعدا بأن بطولات الزمالك لن تتوقف مستقبلا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا