رياضة | أحمد الأحمر: حصدنا 11 بطولة في 4 سنوات بدعم رئيس الزمالك والإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الأحمر: حصدنا 11 بطولة في 4 سنوات بدعم رئيس الزمالك والإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدعم رئيس الزمالك ومجلس الإدارة للفريق وهو ما أدى بالفريق للسيطرة على البطولات محليا وإفريقيا.

Advertisements

وأضاف الأحمر أن يد الزمالك فاز بـ 11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة.. وهو ما يعد إنجازا كبيرا لأي فريق وهذا بفضل دعم رئيس النادي.

ووعد أحمد الأحمر رئيس الزمالك بمواصلة الفوز وحصد البطولات فى الفترة المقبلة.