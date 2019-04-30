رياضة | مدرب الشهر في البريميرليج .. كلوب وسانتو ينافسان جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الشهر في البريميرليج .. كلوب وسانتو ينافسان جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن أسماء المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال شهر أبريل، حيث يتنافس 4 مدربين على تلك الجائزة.

وجاء الرباعي المتنافس على الجائزة :-

• نونو إسبريتو سانتو (وولفرهامبتون)

• سكوت باركر (فولهام)

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• يورغن كلوب (ليفربول)

• بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

حيث يعيش سكوت باركر مع فولهام فترة مميزة، خاصة بعد هبوط الفريق بشكل رسمي، حيث حقق 3 انتصارات متتالية والحفاظ على شباك نظيفة خلال الثلاث مباريات.

بينما يعد نونو اسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون من أفضل المدربين في البريميرليج، وذلك بعد احتلال المركز السابع هذا الموسم حتى الآن، رغم صعود الفريق حديثا في بداية الموسم.

ويتنافس يورجن كلوب، وبيب جوارديولا منذ بداية الموسم، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الاول بفارق نقطة عن ليفربول، حيث حقق الفريقان انتصارات كبيرة خلال شهر أبريل.