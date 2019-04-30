رياضة | وما نيل المطالب بالتمنى.. تألق أياكس قد يدفع نجوم الفريق "للخيانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وما نيل المطالب بالتمنى.. تألق أياكس قد يدفع نجوم الفريق "للخيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام التي بدأها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويحل اليوم الثلاثاء ضيفاً على توتنهام الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب وايت هارت لين لحساب مباريات الدور نصف النهائي مرحلة الذهاب.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية الكبيرة التي يحققها الفريق إلا أن المدير الفني تين هاج يرغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق لسنوات طويلة من أجل ضمان المنافسة على الألقاب لكن وما نيل المطالب بالتمنى فالجميع قرر الرحيل عن الفريق والمغامرة تنذر بإنفراط العقد.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الأضرار الناجمة والتي ستخلفها المستويات الكبيرة التي قدمها لاعبوا نادي أياكس ومردودها على الجهاز الفني للفريق.

الإقناع والمتعة سلاح الفريق منذ البداية

تمكن الهولنديون منذ البداية من إثبات عزمهم على الظهور في البطولة بصورة جيدة بإستخدام بعض العناصر الشابه التي تم الإعتماد عليها من جانب المدرب على عكس الكثير من الأندية التي دفعت ملايين الدولارت لإستقدام نجوم كبيرة لكن دون فائدة وخرجوا " بخفي حنين "

وكان أياكس قد بدأ المغامرة الأوروبية بمواجهة فريق نادي شتورم بطل النسما في التصفيات التمهيدية ونجح في تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1 قبل أن يواجه في المرحة التمهيدية ما قبل الاخيرة فريق نادي ستاندر دولياج البلجيكي ويفوز عليه أيضاً بمجموع المباراتين 5-2 بعد التعادل 2-2 في الذهاب والفوز 3-0 إياباً.

وفي المباراة الأخيرة التي تحدد هوية المتأهل للمجموعات نجح أياكس في الفوز على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين ويجد نفسه في مرحلة دور المجموعات من أعرق البطولات الأوروبية.

توقعوا رحيله من المجموعات لكنه واصل عزف السيمفونيات الكروية

أوقعت قرعة دور المجموعات فريق نادي أياكس في المجموعة الخامسة والتي ضمت إلى جواره أندية بايرن ميونخ الألماني وأيك أثينا اليوناني بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي وبدا امام الجميع أن أياكس من الفرق التي ستغادر مبكراً وبدأ الحديث عن تأهل بنفيكا أو أيك أثينا رفقة البايرن للدور المقبل.

لكن أياكس أسكت الجميع ونجح في تقديم أداء مميز لم يخسر فيه خلال الستة مواجهات حيث فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل في ثلاثة آخرين وحسم تاهله كثاني للمجموعة.

إقصاء العملاق المدريدي

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إصطدم أياكس بالعقبة الأكبر والتي يخشى الجميع مواجهتها فريق نادي ريال مدريد الاسباني والذي لم يكن أشد المتفائلين في العالم توقع أن فريق شاب يمكنه الإطاحه بمحتكر البطولة خلال الثلاثة سنوات الماضية لكن اياكس فعل ذلك وفاجأ جميع العالم ونجح في تحويل الهزيمة ذهاباً في هولندا 2-1 لفوز في مدريد إياباً 4-1.

رونالدو يلحق بريال مدريد على يد أحفاد يوهان كرويف أيضاً

وواصل أياكس العروض المميزة بعدما نجح في إقصاء فريق نادي يوفنتوس من ملعبه وبين جماهيره بعد أن تعادل في يوهان كرويف أرينا بهدف لكل فريق تمكن الفريق الهولندي من الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

ترك المواهب ترحل واحدة تلك الأخرى

وعلى الرغم من المكاسب العديدة التي توفر عليها أياكس بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الناحية المادية والتسويقية إلا أن الفريق سيعاني من مرض خطير يتمثل في فقدان أهم الأعمدة الرئيسية.

أول الراحلين عن صفوف الفريق الهولندي هو المايسترو فرينكي دي يونج الشاب اليافع صاحب ال21 عاماً والذي إنتقل إلى برشلونة بصورة رسمية وسيبدأ مشاركته بداية من الموسم القادم مع رفقاء ليونيل ميسي.

وأدت المغامرة التي قام بها الفريق الهولندي إلى جذب أنظار الكثير من الفرق الأوروبية وبدأ كشافي الأندية في إستهداف عديد النجوم الشباب على غرار دي ليخت ، فان دي بيك ، دافيد ناريس ، حكيم زياش وتاديش.

دي ليخت يقترب من اللحاق بدي يونج

وبات القائد ماتيس دي ليخت أكثر نجوم الفريق الذي يعد مطمعاً لأبرز الأندية الأوروبية وأكدت بعض المصادر الصحفية انه سيجاور دي يونجح في برشلونة الموسم القادم.

وأصبح مستقبل الفريق في خطر بعد جذب نجوم الفريق للأنظار في القارة الأوروبية وسبق وأن أعلن تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي أنه إستسلم تماماً في معركه الحفاظ على اللاعبين.

وقرر تين هاج الإعتماد على أكاديمية أياكس بصورة قوية من أجل إبراز الكثير من الأجيال الشابه والمواهب التي تحمل لواء الفريق مستقبلاً.