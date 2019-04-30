رياضة | باسم السبكي: دعم رئيس الزمالك سر انتصارات فريق اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم السبكي: دعم رئيس الزمالك سر انتصارات فريق اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب باسم السبكي المدير الفنى لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة عقب الفوز بالدوري.. مشيرا إلى أن سر الفرحة الأكبر هو أن اللاعبين تمكنوا من إسعاد الجماهير ومجلس الادارة.

ووجه السبكي الشكر لرئيس النادي بعد دعمه الفريق وكذلك وقوفه مع الفريق دائما.. كما وجه الشكر للاعبين حيث أكد أنهم كانوا فوق مستوي الحدث.

وأشاد السبكي أيضا بحمادة الروبي وهتلر علي المجهود.. مشددا على أن الجميع كان علي قلب رجل واحد.