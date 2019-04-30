رياضة | رئيس الزمالك: أبطال اليد شرفوا النادي.. والشكر لن يوفيهم حقهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: أبطال اليد شرفوا النادي.. والشكر لن يوفيهم حقهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس نادي الزمالك بلاعبي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك واصفا تحقيقهم البطولات محليا وإفريقيا بالشيء المميز، مشددا على أنهم شرفوا نادي الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك خلال استقباله أبطال اليد أنه سعيد بفوزهم بعدة بطولات في موسم واحد.. موجها الشكر للجهاز الفني بقياده باسم السبكي وحمادة عبد الباري رئيس الجهاز الإداري اللاعبين وحسام غريب رئيس جهاز اليد.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن اي شكر لن يوفي نجوم اليد حقهم لأنهم أسعدوا الزملكاوية جميعا وشرفوهم.. متمنيا التوفيق لفريق الكرة بالفوز في مباراة النجم الساحلي بتونس.

وشدد رئيس الزمالك على أن هذا الموسم هو أحسن موسم للزمالك.. وفوز اليد كان بشرة خير قبل الفوز علي النجم الساحلي موجها الشكر للدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس إدارة النادي معلقا: "وشها حلو".