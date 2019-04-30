رياضة | إصابات وسط الملعب تقلق " جيريس" والخزري و السليتي مفاتيح نسور قرطاچ في كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابات وسط الملعب تقلق " جيريس" والخزري و السليتي مفاتيح نسور قرطاچ في كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وجود المنتخب التونسي بالمجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا منتخبات مالي - موريتانيا - أنجولا، في البطولة التي ستستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو القادم.

- إصابات تضرب المنتخب

ويعد المنتخب التونسي هو أحد المرشحين للفوز باللقب بسبب تاريخ المنتخب و قوته و جودة لاعبيه المميزين والذي ظهر العديد منهم و أبرزهم بالدوري المصري هذا الموسم، مثل الظهير الأيسر للنادي الأهلي والذي يعد، أفضل لاعب في الفريق خلال الفترة السابقة "علي معلول" والذي شارك مع الأهلي هذا الموسم في 27 مباراة وسجل 7 أهداف و صنع 9 أهداف، وسيكون معلول أحد اللاعبين الكبار في المنتخب التونسي، بينما يمني النفس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي بقيادة الدكتور سهيل شملي بلحاق لاعب وسط الزمالك والذي يقدم موسم قوي مع الفارس الأبيض ويعد أفضل لاعبي الدوري المصري " فرجاني ساسي" والذي أصيب خلال مواجهة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي بإياب دور ربع نهائي من الكونفدرالية الإفريقية، وشارك ساسي في 21 لقاء هذا الموسم سجل خلالهم 7 أهداف و صنع ثلاث أهداف، وأيضا أصيب أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي التونسي خلال مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بالرباط الصليبي الذي أكده التشخيص المبدئي للإصابة الصعبة.

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- التعاقد مع مدرب جديد

وكان المنتخب التونسي قد أعلن منذ اشهر قليلة التعاقد مع المدير الفني الفرنسي القدير " آلان جريس" لقيادة نسور قرطاچ في الكان، بسبب ما يملكه من خبرات مع المنتخبات الإفريقية، و لكن يتخوف بعض النقاد التونسيين من التجربة الأولي لجريس مع منتخب مطالب بالتواجد علي الأقل في المربع الذهبي للبطولة مما يؤكد صعوبة المهمة و زيادة الضغوطات، علي المدرب الفرنسي، خاصة إنه لم يقود المنتخب خلال مباريات التصفيات.

- الإعتماد علي المحترفين وأبرز لاعبي الدوري

سيعتمد المنتخب التونسي علي اللاعبين المتألقين في الدوريات الأوروبية والذي يأتي في مقدمتهم، " وهبي الخزري" لاعب سانت إيتيان الفرنسي، والذي شارك هذا الموسم في 31 مباراة سجل خلالهم 14 هدف و صنع 8 أهداف، وسيكون أيضا المحترف في صفوف، ديچون الفرنسي " نعيم السليتي" الجناح الأيسر والذي شارك في 35 مباراة وسجل 7 أهداف و صنع 10 له دور كبير خلال الكان في كتيبة جريس، وسيكون أيضا ضمن الإختيارات مهاجم الترجي التونسي " طه ياسين الخنيسي" والذي شارك في 26 مباراة و سجل 13 هدف وصنع 3 أهداف، وأيضا لاعب الترجي أنيس البدري.