رياضة | الكامب نو ليس معبداً.. راكيتيش يرد على تصريح كلوب المثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكامب نو ليس معبداً.. راكيتيش يرد على تصريح كلوب المثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة على تصري يورجن كلوب مدرب ليفربول عندما قال أن الكامب نو ليس معبدً.

ويلتقي ليفربول مع برشلونة يوم غدٍ الأربعاء في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية: "أنا في حالة جيدة وسعيد في هذا النادي، أشعر بمحبة الجماهير لي وهذ شيء مهم. أنا هادئ وأستمتع بكل يوم، لا يوجد مكان في العالم أفضل من البارسا بالنسبة لي".

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وتابع: "أحترم كلوب كثيراً، دائماً ما كانت فرقه جاهزة وذات تحضير متكامل ومنظمين بشكل كبير، يجب أن نكون جاهزين للدفاع امام لاعبيه، ويجب أن نقوم بذلك بشكل متحد، نتمنى أن نسير المباراة على طريقتنا".

وأكمل: "يمكن مقارنة طريقة لعب ليفربول بطريقتنا، فكل نادي يلعب في دوري مختلف كلياً عن الأخر، يجب أن نحضر أنفسنا جيداً وأن نقدم مباراة كبيرة".

وأشار: "نعلم أن فان دايك هو أحد أفضل مدافعي العالم وقد حصل على جائزة افضل لاعب في البريميرليج مؤخراً، نتمنى أن يواجه مشاكل كثيرة في مباراة الغد".

وأضاف: "كلوب قال أن الكامب نو ليس معبداً لكرة القدم، حتى يزيل الضغط عن لاعبيه، وأنا احترم رأيه، لكن اللعب في هذا الملعب شيء مختلف وخاص، كنت لألعب جميع مباريتنا على الكامب نو وبين جماهيرنا لو كان هذا ممكناً".