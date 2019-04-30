بعد صدمة أسعار التذاكر.. محمد صلاح يداعب الفنان محمود البزاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تفاجأ عدد كبير من عشاق كرة القدم في مصر، من ارتفاع أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر 2019.

الفنان المصري محمود البزاوي، كتب تعليقًا عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يستنكر فيه قرار اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بشأن أسعار التذاكر، وتحديدًا سعر التذكرة الدرجة الثالثة التي تبلغ قيمتها 200 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على الجمهور البسيط.

البزاوي كتب قائلا: “تذكرة كأس الأمم الدرجة الثالثة بـ ٢٠٠ جنيه.. وطبعا لو قدرت تدفع الـ٢٠٠ جنيه هتحب تجيب سندوتش بـ١٠٠ جنيه مثلًا وزجاجة مياه بـ٣٠ جنيه مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهدفع ٨٠٠ جنيه مثلا.. ومطلوب مني وانا خارج أدعي للمنتخب!”.

النجم المصري محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رد على تغريدة البزاوي مازحًا: “اوعى تفكر تقعد مقصورة.. كدا هتدعي للمنتخب بجد”.

يشار إلى أن أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

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200 جنيه للدرجة الثالثة

400 جنيه للدرجة الثانية

600 جنيه للدرجة الأولى

500 جنيه للدرجة الأولى العلوية

و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية

ويلعب منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، خلال القرعة التي أجريت بالقاهرة مؤخرا.

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسيخوض المنتخب مبارياته على ملعب ستاد القاهرة.