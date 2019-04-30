عامل بناء.. النسخة العراقية من كريستيانو رونالدو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر أحد الأشخاص في العراق، شديد الشبه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

عامل البناء العراقي بيوار عبد الله، أصبح من المشاهير في بلاده في مدينة سوران القريبة من الحدود مع إيران، بسبب تشابهه مع أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله.

Advertisements

وسائل إعلامية كانت قد تناقلت عدة صور لبيوار البالغ من العمر 25 عاما، الذي قرر ارتداء قميص فريق يوفنتوس الإيطالي، الخاص باللاعب البرتغالي الأفضل على مستوى العالم 5 مرات من قبل كريستيانو رونالدو، حيث ظهر الشبه الكبير بينه وبين اللاعب الملقب بـ”صاروخ ماديرا”.

بيوار عبدالله قال في تصريحات صحفية: الكثير من الناس يقولون لي إنني أبدو مثل كريستيانو رونالدو، على الرغم من أنني عربي كردي.. الأمر المهم بالنسبة لي أن أقابله في يوم من الأيام.

وأضاف، أنه يتم إيقافه بشكل مستمر من أجل التقاط الصور التذكارية معه حيث يحدث ذلك يوما لثلاث أو أربع مرات، مؤكدا زيادة عدد متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بسبب وجه الشبه بينه وبين لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.