ماذا قالت نيكي بيلا عن حبيبة جون سينا الجديدة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت المصارعة المعتزلة نيكي بيلا، خطيبة النجم الأمريكي الشهير جون سينا، على حياته العاطفية الجديدة في تصريحات لها في أحدث حلقات برنامجها Bellas podcast.

نيكي بيلا قالت: إنها ستكون سعيدة جدا إذا كان جون سينا سعيد أيضا، مشيرة إلى أنه شخص رائع، وإنها لن تنسى أبدا اللحظات السعيدة التي عاشتها مع جون سينا، وتتمنى له كل الخير في علاقته العاطفية الجديدة مع حبيبته الجديدة شاي شارياتزاده.

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صديقة جون سينا الجديدة، تدعى شاي شارياتزاده، وتبلغ من العمر 29 عاما، وتعمل مهندسة في مجال الإلكترونيات، وقد شوهد جون سينا في أكثر من مرة مع صديقته الجديدة، في عدة مناسبات.

نجمة المصارعة الأمريكية نيكي بيلا، التي تبلغ من العمر 35 عاما، كانت قد فاجأت متابعيها بإعلانها اعتزالها منافسات اتحاد المصارعة الحرة WWE .. مشيرة إلى أنها كبيرة للغاية على كثرة الترحال، لتقرر نهاية مسيرتها بعد 12 عامًا في حلبات المصارعة الحرة للمحترفين، وتكون بذلك قد تبعت خطى شقيقتها التوأم بيري بيلا، التي أعلنت اعتزالها في وقت سابق من هذا الشهر.