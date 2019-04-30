- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كثيرا ما يتحول المصارعون من حلبات المصارعة إلى شاشات السينما، إما للحصول على شهرة أكبر أو سعيا وراء المال.
المصارع الأمريكي الشرس بروك ليسنر، رفض اكثر من مرة المشاركة في بطولات الأفلام وخاصة التي عرضت عليه من النجم “ذا روك”.
موقع ” sescoops ” كان قد نقل تصريحات بروك ليسنر الملقب بـ”القاطرة البشرية” بطل اتحاد المصارعة الحرة WWE السابق، عن أسطورة المصارعة الحرة “ذا روك”، خلال تواجده كضيف شرف في حفل مزاد علني خاص بالرياضيين في مقاطعة ساسكاتشوان في كندا.
ليسنر تطرق إلى الحديث عن علاقته بالأسطورة “ذا روك”، نافيا تماما وجود أي علاقة غير جيدة بينه وبين النجم الكبير.. كما كشف ليسنر عن أنه عرض عليه أكثر من مرة أن يشارك في أفلام الأسطورة “ذا روك” ولكنه في كل مرة كان يرفض تلك العروض.
ليسنر أشار إلى أن سبب رفضه لتلك العروض هو أنه يعلم تماما أن “ذا روك” سوف يتفوق عليه في المعارك التي يتم تصوير مشاهدها في الفيلم.. إلا أنه أكد على أنه تربطه علاقة صداقة مع “ذا روك” وأن هناك علاقة طيبة بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر سر خوف بروك ليسنر من المشاركة في أفلام «ذا روك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.