سر خوف بروك ليسنر من المشاركة في أفلام «ذا روك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما يتحول المصارعون من حلبات المصارعة إلى شاشات السينما، إما للحصول على شهرة أكبر أو سعيا وراء المال.

المصارع الأمريكي الشرس بروك ليسنر، رفض اكثر من مرة المشاركة في بطولات الأفلام وخاصة التي عرضت عليه من النجم “ذا روك”.

موقع ” sescoops ” كان قد نقل تصريحات بروك ليسنر الملقب بـ”القاطرة البشرية” بطل اتحاد المصارعة الحرة WWE السابق، عن أسطورة المصارعة الحرة “ذا روك”، خلال تواجده كضيف شرف في حفل مزاد علني خاص بالرياضيين في مقاطعة ساسكاتشوان في كندا.

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ليسنر تطرق إلى الحديث عن علاقته بالأسطورة “ذا روك”، نافيا تماما وجود أي علاقة غير جيدة بينه وبين النجم الكبير.. كما كشف ليسنر عن أنه عرض عليه أكثر من مرة أن يشارك في أفلام الأسطورة “ذا روك” ولكنه في كل مرة كان يرفض تلك العروض.

ليسنر أشار إلى أن سبب رفضه لتلك العروض هو أنه يعلم تماما أن “ذا روك” سوف يتفوق عليه في المعارك التي يتم تصوير مشاهدها في الفيلم.. إلا أنه أكد على أنه تربطه علاقة صداقة مع “ذا روك” وأن هناك علاقة طيبة بينهما .