فيرجيل فان دايك.. من غاسل صحون إلى أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توج النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” هذا الموسم، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

فان دايك ساهم بالحفاظ على نظافة شباك فريقه 20 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفاً فقط في الدوري الممتاز، وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لملاقاة برشلونة.

كثيرون لا يعلمون كيف عانى اللاعب قبل الصعود إلى سلم الشهرة والنجومية، حيث أن وراء هذا النجاح قصة كفاح مذهلة، تكشف معدن هذا النجم وإصراره على تسلق سلم النجاح خطوة خطوة مهما كانت الصعوبات.

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صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن فان دايك كان يعمل قبل حوالي 11 عاما في غسل الصحون بأحد المطاعم في مدينة بريدا الهولندية، وبراتب لا يتجاوز 4 يورو في الساعة.

الصحيفة أضافت أن مالك المطعم، الذي كان يشتغل فيه فان دايك في مرتين بالأسبوع، طلب من اللاعب في أكثر من مرة أن ينسى حلم التحول إلى لاعب محترف في كرة القدم، والتركيز عوضا عن ذلك على غسل الصحون.

مالك المطعم جاك ليبس قال في تصريحات له: لقد كان عاملاً جيداً.. كان يؤدي دائماً وظيفته بشكل صحيح، وكان يتدرب أيضا بجد ويحاول أن يُصبح محترفاً، انضم إلى أكاديمية فريق فيليم الثاني.

ومع إصرار فان دايك على النجاح في كرة القدم، بدأ آنذاك في تثبيت أقدامه أكثر في عالم الساحرة المستديرة، وحمل قميص عدة أندية على غرار: غرونيغن وسلتيك الاسكتلندي، ثم حط الرحال سنة 2015 في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون.

فان دايك انتقل في بداية سنة 2018 إلى ليفربول في صفقة كلفت خزينة النادي 75 مليون جنيه إسترليني، ليكون بذلك أغلى مدافع في كرة القدم.