انت الان تتابع تفاصيل خبر نيمار يخبر مارسيلو برغبته في الانتقال إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 06:52 مساءً - اقترب الموسم الكروي الحالي من نهايته، ليبدأ الحديث مبكراً حول سوق الانتقالات الصيفية والصفقات المرتقبة التي قد تبرمها الأندية الأوروبية، وخاصة العملاق الإسباني ريال مدريد.

ويُعد مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا موضع حديث دائم لوسائل الإعلام المختلفة؛ إذ أشار برنامج رياضي إسباني إلى أن "أيقونة" باريس سان جيرمان الفرنسي أبلغ مواطنه مارسيلو برغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وخرج فريق العاصمة الإسبانية "خالي الوفاض" هذا الموسم، بعد أن فقد لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية بخروج مهين على يد أياكس أمستردام الهولندي من الدور ثمن النهائي.

أما على صعيد البطولات المحلية، فقد حسم برشلونة رسمياً لقب الليغا، للمرة الـ26 في تاريخه، كما أنه بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيواجه فالنسيا في الموقعة الختامية.

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وتفرض تلك التحديات على النادي الملكي ورئيس فلورنتينو بيريز ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضرورة الدخول بقوة في الميركاتو الصيفي من أجل تعزيز الصفوف بلاعبين كبار قادرين على إعادة "البلانكو" إلى مكانته المرموقة محلياً وأوروبياً.

ويُعد نيمار، إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد، والمصري محمد صلاح، والثنائي الفرنسي بول بوغبا وكيليان مبابي، والبوسني ميراليم بيانيتش، من أبرز الأسماء المتداولة بقوة في وسائل الإعلام المختلفة للانتقال إلى قلعة "سانتياغو برنابيو".

وكان ريال مدريد قد حاول انتداب نيمار صيف العام الفائت لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن الإدارة الباريسية رفضت بشكل قاطع فكرة التخلي عن خدمات نجم الكرة البرازيلية.

وكان نيمار قد عزز صفوف "أمراء باريس" صيف عام 2017، آتياً من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح نجمُ الكرة البرازيلية "اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم".

ودأب رئيس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، على تأكيد أن نيمار لن يرحل عن "حديقة الأمراء"، مرجعاً شائعات رحيل اللاعب إلى وسائل الإعلام الإسبانية، التي تثير الموضوع بين الفترة والأخرى.