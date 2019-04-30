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فان دايك يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة برشلونة

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فيرجيل فان دايك

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أن فريقه يمتلك كل العناصر اللازمة لمواجهة برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو غدا الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك عبر الموقع الرسمي لليفربول "الأمر لا يتعلق بليونيل ميس فقط، كل لاعبي برشلونة لديهم الكفاءة".

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وأضاف "ليفربول أيضا فريق رائع ، لن نذهب إلى برشلونة من أجل التنزه".

وأكد فان دايك أن هو "أفضل لاعب في العالم، لكن ليفربول يلعب بشكل جماعي حيث يهاجم الفريق ويدافع بكل خطوطه، مستعدون للمباراة".

 

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