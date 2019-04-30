وافقت الحكومة الكتالونية، اليوم الثلاثاء، على منح ليونيل ميسي نجم برشلونة، جائزة القديس جوردي لعام 2019.
وجاءت هذه الخطوة من جانب حكومة كتالونيا، تقديرًا لجهود ميسي من خلال مؤسسته الخيرية، معتبرًا إياه بأنه أفضل لاعب في التاريخ.
ورشح نادي برشلونة، نجمه ميسي لنيل الجائزة رغم أنه ليس من أبناء كتالونيا، لكنه عاش أغلب فترات حياته هناك، بعدما انضم للبلوجرانا وهو طفل صغير، لكنه حقق إنجازات غير مسبوقة مع فريقه الإسباني على مر السنين.
وبجانب مسيرته الكروية الملهمة، لعب ميسي دورًا مؤثرًا على المستوى الإنساني، من خلال مؤسسته الخيرية، حيث ساهم في بناء مدارس ومستشفيات لصالح الأطفال.
وتم تدشين جائزة القديس جوردي في عام 1981، وسبق للأسطورة الراحل لبرشلونة، يوهان كرويف، الفوز بالجائزة في عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة جديدة تذهب إلى ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.