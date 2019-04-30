جائزة جديدة تذهب إلى ميسي

وافقت الحكومة الكتالونية، اليوم الثلاثاء، على منح ليونيل ميسي نجم برشلونة، جائزة القديس جوردي لعام 2019.

وجاءت هذه الخطوة من جانب حكومة كتالونيا، تقديرًا لجهود ميسي من خلال مؤسسته الخيرية، معتبرًا إياه بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

ورشح نادي برشلونة، نجمه ميسي لنيل الجائزة رغم أنه ليس من أبناء كتالونيا، لكنه عاش أغلب فترات حياته هناك، بعدما انضم للبلوجرانا وهو طفل صغير، لكنه حقق إنجازات غير مسبوقة مع فريقه الإسباني على مر السنين.

وبجانب مسيرته الكروية الملهمة، لعب ميسي دورًا مؤثرًا على المستوى الإنساني، من خلال مؤسسته الخيرية، حيث ساهم في بناء مدارس ومستشفيات لصالح الأطفال.

وتم تدشين جائزة القديس جوردي في عام 1981، وسبق للأسطورة الراحل لبرشلونة، يوهان كرويف، الفوز بالجائزة في عام 2006.