انتهاء موسم لاعب تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه الألماني أنطونيو روديجر سيغيب حتى نهاية الموسم.

وتعرض رودريجر البالغ من العمر 26 عاما، لإصابة في الركبة ويحتاج للخضوع لعملية جراحية، سيجريها في إيطاليا.

وجاءت إصابة رودريجر في فترة حاسمة من الموسم حيث يشارك تشيلسي في المربع الذهبي للدوري الأوروبي، كما ينافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويغيب رودريجر عن مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي للدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما يغيب المدافع الألماني عن آخر مباراتين هذا الموسم بالدوري الإنجليزي أمام واتفورد وليستر سيتي.