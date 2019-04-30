شكرا لقرائتكم جروس يمنح لاعبى الزمالك روشتة تخطى النجم وهذا الأمر ممنوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل فى إياب قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت جلسة جروس مع لاعبى الزمالك الحديث عن أخطاء مباراة النجم الساحلى، وأبرزها إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس.

ومنح جروس لاعبى الزمالك روشتة تخطى عقبة النجم الساحلى بالكونفدرالية مؤكدا ضرورة استغلال كافة الفرصة من أجل التسجيل والتركيز فى إنهاء الهجمات على مرمى المنافس وطالب الخواجة من اللاعبين استغلال كافة الفرص خلال مباراة العودة.

وحقق الزمالك الفوز على النجم الساحلى فى ذهاب قبل نهائى الكونفدرالية على ملعب برج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.