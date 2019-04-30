شكرا لقرائتكم المقاصة يصدم الأهلى والزمالك بهذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو نادى مصر المقاصة الباب فى وجه الأهلى والزمالك، لضم ثنائى الفريق إسلام جابر ومحمود حمادة المعارين للداخلية والإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم، مطالبين اللاعبين بالعودة أولا لصفوف الفريق.

وكان مسئولو الأهلى والزمالك قد دخلوا فى مفاوضات مع الثنائى من أجل التعاقد معهم نهاية الموسم بعد ظهورهم بشكل جيد مع فرقهم بالدورى، فى الوقت الذى يحاول فيه الأهلى التعاقد مع محمود حمادة، الذى لفت الأنظار فى منطقة وسط الملعب لتدعيم مركز الوسط المدافع فى القلعة الحمراء .

وطلبت إدارة النادى من اللاعبين عدم الالتفات لوكلاء اللاعبين، خاصة أنهم مرتبطون بتعاقد مع النادى الفيومى ولابد من عودتهم حتى تناقش الإدارة معهم العروض التى وصلتهم عقب نهاية الموسم .