شكرا لقرائتكم حازم إمام جاهز للنجم الساحلي.. وبوطيب يواصل الغياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية، المقامة حاليا، على ملعب النادى، فى اطار بداية الاستعدادات لمباراة العودة أمام النجم الساحلى فى الدور قبل النهائى للكونفدرالية الافريقية الاحد المقبل.

وجاءت مشاركة حازم إمام فى التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة وجاهزيته من الناحية الطبية للتواجد فى مباراة العودة امام النجم الساحلى .

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وكان الزمالك، قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا

فى سياق متصل تواجد خالد بوطيب، مهاجم الفريق فى مقر النادى، لتأدية البرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق، فى ظل معاناته من الإصابة فى الركبة.

ويسعى الجهاز الطبى للزمالك، تجهيز خالد بوطيب، لمواجهة العودة أمام النجم الساحلى، والمقرر لها الأحد المقبل، بعد غيابه عن مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.