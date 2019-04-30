شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد انتهاء الدورى وكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز وكذلك مسابقة كأس مصر.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الدورى المصرى سينتهى يوم 2 يونيو المقبل وهناك اتجاه قوى لذلك، وتابع أن يوم 16 يوليو سيشهد انتهاء مباريات الجولة الـ32 للدورى وبالتالى سيتبقى جولتين من المقرر خوضهما بعد يوم 26 مايو فى حالة تأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية.

Advertisements

ويواجه الزمالك النجم الساحلى يوم الأحد المقبل بتونس فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها قويا داخل اتحاد الكرة لإنهاء الدورى 2 يونيو، وخوض كأس مصر بعد بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو.