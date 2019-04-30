الخليج 365 يكشف موعد انتهاء الدورى وكأس مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز وكذلك مسابقة كأس مصر.
وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الدورى المصرى سينتهى يوم 2 يونيو المقبل وهناك اتجاه قوى لذلك، وتابع أن يوم 16 يوليو سيشهد انتهاء مباريات الجولة الـ32 للدورى وبالتالى سيتبقى جولتين من المقرر خوضهما بعد يوم 26 مايو فى حالة تأهل الزمالك لنهائى البطولة الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك النجم الساحلى يوم الأحد المقبل بتونس فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.
وأضاف المصدر أن هناك اتجاها قويا داخل اتحاد الكرة لإنهاء الدورى 2 يونيو، وخوض كأس مصر بعد بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو.
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