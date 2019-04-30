شكرا لقرائتكم طنطا يستغني عن 7 لاعبين بعد العودة للممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى الاستغناء عن السباعى اسلام البعلى وأسامة مرعى ومحمد فوزى ومحمد خليفة وعلاء كمال ومحمد فوزى ومحمود مكى وذلك عقب صعود الفريق للدورى الممتاز .
ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة طنطا بإرسال خطابات شكر للاعبين السبعة للتأكيد على إنهاء التعاقد معهم بالتراضى، وذلك بعد حصول اللاعبين السبعة على مستحقاتهم المالية من النادى ومكافأة الصعود للدورى الممتاز .
جاء قرار مجلس إدارة طنطا بتوجيه الشكر للاعبين السبعة بعد التقرير الفنى، الذى قدمه أيمن المزين المدير الفنى للفريق، والذى طالب بالاستغناء عن اللاعبين السبعة بالإضافة لإنهاء إعارة إسماعيل بامبا القادم للفريق من صفوف اتحاد لشرطة على سبيل الإعارة فى يناير الماضى، والذى ساهم فى تسجيل ثلاثة اهداف قادت الفريق للصعود للدورى الممتاز.
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