ستيفنز وألتيدور يعلنان ارتباطهما "إلى الأبد"

اسماء السيد - أعلنت نجمة كرة المضرب الأميركية سلون ستيفنز ومواطنها لاعب كرة القدم جوزي ألتيدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطهما "الى الأبد".

غرد ألتيدور على صفحته في موقع تويتر على صورة تجمعه بستيفنز "الأبد يبدأ من الآن"، فيما كتبت شريكته "نعم الى الأبد" بجانب قلب أحمر.

ويتواعد الثنائي منذ عام 2016.

وأحرزت ستيفنز لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2017 وست دورات للمحترفات، كما حلت وصيفة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

نشأت ستيفنز في فريسنو في كاليفورنيا، لكنها انتقلت الى فلوريدا بعمر صغير للخضوع لدورات في أكاديمية لكرة المضرب. والتقت بالتيدور في طفولتها خلال فترة وجودها في فلوريدا.

Advertisements

والى نجاحاتها في بطولات الغراند سلام، كانت ستيفنز (26 عاما) ضمن فريق الولايات المتحدة المتوج بلقب كاس الاتحاد في 2017، وبلغت نهائي بطولة ماسترز السيدات في 2018.

بدوره، يلعب المهاجم ألتيدور (29 عاما) مع تورونتو اف سي الكندي وقد شارك مع منتخب بلاده مرتين في كأس العالم وحمل ألوان الكمار الهولندي وسندرلاند الانكليزي سابقا.

ونشأ التيدور في بوكا راتون في فلوريدا وهو ينحدر من أصول هايتية.

سجل 41 هدفا في 110 مباريات دولية منذ بداية مشواره مع المنتخب الأميركي في 2007. وأصبح اللاعب السابع عشر يخوض أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الأميركي. لعب خمس مباريات مع تورونتو هذا الموسم وسجل 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.