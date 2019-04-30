فيديو.. الاتحاد يتقدم على النجوم بهدف لخالد قمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى التقدم على النجوم بهدف مقابل لا شىء فى الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر Advertisements بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى. أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط. أيمن الغباشي في الهجوم. وعلى مقاعد البدلاء كل من محمد الشحات حارس مرمى، نادر الطويلة، لاما كولين، إسلام الفار، أحمد رفعت، جرجس مجدي، أحمد شرويدة.

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