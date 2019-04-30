صور.. وليد سليمان فى تدريبات الأهلى استعدادا لطلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى يناير الماضى.
ونشر وليد سليمان مجموعة من الصور أثناء تدريبات الفريق، وعلق عليها قائلا: "مستعد" مع صورة نسر، وكان وليد سليمان قد دخل قائمة النادى الأهلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش غدا الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.
فى التدريبات الجماعية
وليد سلمان وعمرو جمال
وليد سليمان من تدريبات الأهلى
وبذلك يعود وليد سليمان لقائمة مباريات الأهلى منذ ما يقرب من 102 يوم للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى بالركبة وتمزق بالغضروف، وهى الإصابة التى تطلبت خضوع اللاعب لبرنامج علاجى مكثف بجانب السفر إل المانيا للاطمئنان على ركبته قبل المشاركة فى النباريات.
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