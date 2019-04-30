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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك قبل بداية التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، فى بداية المران المقام حاليا على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

وتحدث جروس مع اللاعبين على أخطاء مباراة النجم الساحلى فى الذهاب، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وإهدار العديد من الفرص السهلة، مشددًا ضرورة استغلال كل الفرصة من أجل التسجيل والتركيز فى إنهاء الهجمات على مرمى المنافس، فى لقاء العودة، مع الحفاظ على نظافة الشباك، لضمان حصد بطاقة التأهل للنهائى.

 

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