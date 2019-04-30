سوبر كورة.. سر ظهور علم إسرائيل باستمرار وسط جماهير توتنهام وأياكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت متابعًا جيدًا لمباريات توتنهام وأياكس سواء محليًا أو أوروبيًا، ستجد علم إسرائيل بمدرجات كل منهما، وهو التقليد المتبع منذ عشرات السنوات، وجعلت هناك ارتباطا بين الناديين واليهود حول العالم.
ويلتقى توتنهام مع أياكس اليوم على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة الإنجليزية لندن، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.
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