شكرا لقرائتكم خبر عن هدف كوفى حصاد آخر مواجهات المصرى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق المصرى مع وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الحادية و الثلاثون من مسابقة الدورى على استاد الجيش بالسويس.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت نوفمبر الماضى، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد أحرزه محمد كوفى .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بينما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة.