شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر الاستغناء عن 13 لاعبا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة المهندس إبراهيم صادق الإستغناء عن 13 لاعبًا من لاعبى الفريق الأول بعد التقرير الفنى الذى قدمه خالد عيد المدير الفنى للفريق صباح اليوم لمجلس إدارة النادى.

وضمت قائمة اللاعبين الذى تم الاستغناء عنهم كلاً من محمد فتحى، منتصر نجيب، محمد ثروت، محمد رمضان، كريم عباس، محمد الصغير، وليد الحصرى، محمود البركى، محمد منتصر، عمرو نبيل، على دياب، محروس بومبة، عبدالعزيز توفيق .

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كما طالب خالد عيد خلال تقريره الفنى بضرورة تجديد إعارة على صخر الجناح الأيسر للفريق المعار للمحلة من المصرى البورسعيدى بالإضافة لتجديد إعارة اسلام حسين لاعب سيراميكا كليوباترا .

كما طلب عيد من ادارة غزل المحلة تجديد عقد محمد طارق الكومى مدافع الفريق وذلك لحاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة .