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جروس يتسلم تقريرًا عن حالة ثلاثى الزمالك قبل الاستعداد للنجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تقريرًا من الجهاز الطبى عن حالة ثلاثى الفريق حازم إمام، يوسف أوباما، والمغربى خالد بوطيب، لمعرفة مدى تطور شفائهم من الإصابة التى تعرضوا لها مؤخرًا، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى.

وكان خالد بوطيب ابتعد عن المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى الركبة، كما يعانى حازم إمام من الإصابة فى عضلة السمانة، وتعرض يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

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ويحدد جروس وفقًا للتقرير الطبى الذى تسلمه عن حالة ثلاثى الفريق، مدى إمكانية مشاركتهما فى التدريبات الجماعية التى يخوضها الزمالك اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى فى سوسة، بإياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

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