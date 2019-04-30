شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة "جمعة ومروان".. "نظرة" الشحات فى مران الأهلي قبل لقاء الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" صورًا لمران الفريق اليوم، الثلاثاء، قبل السفر للإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غدٍ الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.

كان لاسارتى المدير الفنى للأهلى، قد ضم 21 لاعبًا لقائمة الفريق لمباراة الطلائع، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف وحمدى فتحى وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

وتبدو فى الصور "ابتسامة أكثر من لاعب فى الفريق يأتى فى مقدمتهم صالح جمعة ومروان محسن بجانب تحدى أحمد فتحى "ونظرة" حسين الشحات ،و"تنطيق" حسام عاشور بالكرة .









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