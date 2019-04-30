تشكيل اياكس الليله وسيدخلون متحفزين للقاء

أياكس امستردام الهولندي يحل ضيفا ثقيلا على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب توتنهام الجديد “نيو هارت لين”.

وقدأطاح أياكس بفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد التعادل في هولندا 1-1، والفوز إيابا في تورينو بهدفين مقابل هدف. وقد اطاحوا بمدريد بمعلقه ووسط جمهوروا.

سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأةمن العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي.

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ويقود المغربي حكيم زياش، تشكيل أياكس المتوقع، ويعتمد الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق على طريقة 4-3-3، ويتكون من:

حارس المرمى: أونانا.

خط الدفاع: تاليفيكيو، داني بليند، دي ليخت، المزروعي.

خط الوسط: فان دي بيك، دي يونج، شون.

خط الهجوم: تاديتش،زياش، نيريس .