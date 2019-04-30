محمد صلاح فى التشكيل المثالي لدوريات أوروبا هذا الأسبوع

كتب – مروان عصام

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" هذا الأسبوع، والتي كشف عنها موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع هدفًا فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

كما تواجد الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول في التشكيلة المثالية بعدما سجل أسرع أهداف "الريدز" في تاريخ الدوري الإنجليزي...