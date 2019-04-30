انت الان تتابع وليد سليمان يزين قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
وليد سليمان
أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وأحرزهما اللاعب مروان محسن.
وتضم القائمة التي أعلن عنها لاسارتي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي. واستبعد
وتضم القائمة التي أعلن عنها لاسارتي كلا من:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.
واستبعد لاسارتي كلا من:
محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى برصيد 61 نقطة خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 63 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 34.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يزين قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.