وليد سليمان يزين قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

وليد سليمان

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وأحرزهما اللاعب مروان محسن.

وتضم القائمة التي أعلن عنها لاسارتي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي. واستبعد

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