انت الان تتابع «توم وجيري» ليفربول.. حوار كوميدي بين صلاح ولوفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

لوفرين ومحمد صلاح

ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، في حوار كوميدي، برفقة زميله المقرب في صفوف الريدز، الكرواتي ديان لوفرين، ويعد قلب الدفاع الكرواتي هو الأقرب للفرعون المصري من بين لاعبي الليفر في الوقت الحالي، حيث يعتاد الثنائي على تسجيل العديد من مقاطع الفيديو معًا وقضاء الكثير من الأوقات، وذلك من خلال حلقة جديدة من برنامج «bezziez»، والتي نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، ويعد الهدف من البرنامج الإحاطة بمدى معرفة كل من الثنائي بالكثير من المعلومات والأسرار عن الآخر.

الفيديو الكوميدي، تدور أحداثه حول اختبار معرفة كل منهما ببعض، ويتم توجيه بعض الأسئلة لصلاح في غياب لوفرين والعكس، وأكد صلاح أن علاقته مع زميله الكرواتي، تشبه «توم وجيري» ويقول: «يجب عليَّ معاملة لوفرين كطفل صغير، أطالبه بالهدوء وأطمئنه أن كل شيء على ما يرام، أحيانا أعطيه شيكولاتة حتى

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