انت الان تتابع «توم وجيري» ليفربول.. حوار كوميدي بين صلاح ولوفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
لوفرين ومحمد صلاح
ظهر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، في حوار كوميدي، برفقة زميله المقرب في صفوف الريدز، الكرواتي ديان لوفرين، ويعد قلب الدفاع الكرواتي هو الأقرب للفرعون المصري من بين لاعبي الليفر في الوقت الحالي، حيث يعتاد الثنائي على تسجيل العديد من مقاطع الفيديو معًا وقضاء الكثير من الأوقات، وذلك من خلال حلقة جديدة من برنامج «bezziez»، والتي نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، ويعد الهدف من البرنامج الإحاطة بمدى معرفة كل من الثنائي بالكثير من المعلومات والأسرار عن الآخر.
الفيديو الكوميدي، تدور أحداثه حول اختبار معرفة كل منهما ببعض، ويتم توجيه بعض الأسئلة لصلاح في غياب لوفرين والعكس، وأكد صلاح أن علاقته مع زميله الكرواتي، تشبه «توم وجيري» ويقول: «يجب عليَّ معاملة لوفرين كطفل صغير، أطالبه بالهدوء وأطمئنه أن كل شيء على ما يرام، أحيانا أعطيه شيكولاتة حتى
الفيديو الكوميدي، تدور أحداثه حول اختبار معرفة كل منهما ببعض، ويتم توجيه بعض الأسئلة لصلاح في غياب لوفرين والعكس، وأكد صلاح أن علاقته مع زميله الكرواتي، تشبه «توم وجيري» ويقول: «يجب عليَّ معاملة لوفرين كطفل صغير، أطالبه بالهدوء وأطمئنه أن كل شيء على ما يرام، أحيانا أعطيه شيكولاتة حتى أبقيه هادئا».
لوفرين سُئل عن الوقت الذي يحتاجه صلاح لتعديل شعره بعد الاستحمام، ليجيب: «لقد ولد بهذا الشعر غير المنمق، ولذا يحتاج فقط إلى 5 ثوانٍ بعد الاستحمام ليجففه»، كما كشف عن أسوأ عادات النجم المصري، قائلًا: «صلاح لا يستطيع ارتداء الحذاء، لا أدرك السبب، إنه كسول للغاية».
وأجاب صلاح عن لوفرين نفسه: «لوفرين مزاجي بشكل كبير، يمكنه أن يتبدل في 3 ثوانٍ»، ليداعبه النجم الكرواتي: «هذا بسببك، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إن لم تسجل يتعكر مزاجي سريعا».
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