محمد بن فيصل يتقدم باستقالته #اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب

جدة - عمرو شويل الخليج 365- الرياض- سيف الرخيص

تقدم الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، باستقالته، بسبب المستويات السيئة التي يقدمها الفريق الهلالي بعد الخروج من كأس الملك، والخسارة دوريًا أمس، وخسارة البطولة العربية.

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وقالت مصادر لـ”الخليج 365”، إن عضو شرف الفريق الأمير فهد بن محمد، قد يرشح نفسه لرئاسة النادي الموسم المقبل.

ولوحظ في الفترة الأخيرة، تواجد يومي للأعضاء المرشحين في مقر النادي، لدعم الفريق معنويًا، وهو الأمر الذي وضع تكهنات بمشاركتهم في إدارة النادي مستقبلًا.