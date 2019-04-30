مانشستر يونايتد يستعين بحل أسطوري لصنع ثورة التصحيح

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يخطط للاستعانة بأسطورة النادي، من أجل صنع ثورة التصحيح في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لليونايتد، يسعى لتعيين ريو فرديناند، أسطورة الشياطين الحمر، في منصب المدير الرياضي خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اختيار فرديناند، يعود إلى معرفته الكبيرة بالنادي، وبالتالي فإنه سيساعد النرويجي أولي جونار سولسكاير، على صنع ثورة التصحيح داخل الفريق.

وأوضحت أن فرديناند زامل سولسكاير في اليونايتد خلال الفترة من 2002 وحتى 2007، وتوج مع الشياطين الحمر بلقب البريميرليج 6 مرات.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.