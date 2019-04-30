كلوب يتحدث عن.. "مفتاح" الفوز على برشلونة.. وكيف يتعامل مع لاعبيه؟

أجرى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مقابلة مع صحيفة دويتشه فيله الألمانية قبل ساعات قليلة من مباراته أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وخلال المقابلة الصحفية قال كلوب: "إنه أمر مثير للإعجاب أن تصل إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، دعنا نرى ماذا سيحدث أمام برشلونة".

وأضاف كلوب: "برشلونة فريق جيد، لقد شاهدت الكثير من المباريات له ضد فرق أخرى تلعب وتخسر أمام برشلونة، لم أواجه برشلونة من قبل في مباراة تنافسية، اعتقد أنه سيكون من المثير اختبار نفسي ضدهم".

وتابع: "علينا ألا ننسى، نحن لسنا حلمًا بالنسبة للفرق الأخرى، لا أعتقد أن الفرق تتمنى مواجهتنا وأعتقد أننا يمكننا مواجهة برشلونة وسحقهم، نحن فريق كرة قدم جيد للغاية ، وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

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وردًا على مفتاح التغلب على برشلونة قال المدرب الألماني: "نحتاج للقيام بعملنا الدفاعي بشكل صحيح ولدينا الشجاعة الكافية للعب كرة القدم عندما نحصل على الفرصة".

وأكمل: "عندما يمتلكون الكرة علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الصبر وعدم الإحباط، ولكن عندما تمتلك الفرصة عليك أن تمثل أكبر تهديد لهم".

وبسؤاله عن الفوز بدوري الأبطال أم الدوري الممتاز قال كلوب: "في مساء يوم الجمعة (لقاء هدرسفيلد) كان الفوز بالدوري الممتاز أكثر أهمية، ثم يوم الأربعاء (مواجهة برشلونة) أصبح الفوز بدوري الأبطال أكثر أهمية، ثم في عطلة نهاية الأسبوع الدوري الممتاز مرة أخرى، لذلك لا يمكنني اتخاذ هذا القرار، ولكن إذا سألت مشجعي النادي، فلديهم إجابة واضحة فهم يريدون الفوز بالدوري أكثر من أي شيء آخر".

وعن كيفية التعامل مع لاعبيه قال: "أنا أسمع، لا يزال لدي الكثير من التواصل مع لاعبي الفرق السابق، هم يتصلون بي ويطلبون مني المشورة ويسألونني عما أفكر فيه، أنا سعيد بالاستماع لهم، لا أتخذ القرارات الخاصة بهم ، لكن عندما تستمع إلى حديث الناس ، فإنهم غالبًا ما يتخذون القرار بأنفسهم، عليك فقط طرح الأسئلة الصحيحة وتترك الشخص يكتشف نفسه، هذه هي أفضل طريقة للقيام بذلك، إذا ربحت دوري أبطال أوروبا ، فأنت الأفضل في العالم، وإذا خسرت فلا أحد يهتم، أنت لست حتى الثاني بل أنت الأسوأ".

جدير بالذكر أن ليفربول تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1، بينما تأهل برشلونة بعد إقصاء مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.