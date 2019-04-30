آل الشيخ ينشر فيديو لاستقبال جماهير النجم الساحلي بعد التتويج بالبطولة العربية

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن سعادته بالاستقبال الكبير الذي قام به جمهور النجم الساحلي لفريقه عقب عودته لتونس بعد الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف والتتويج ببطولة زايد للأندية العربية.

ونشر "آل الشيخ" فيديو على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك لاستقبال الجماهير وفرحتهم بفريقهم المتوج باللقب العربي .

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر أن تكون النسخة المقبلة للبطولة تحمل أسم الملك محمد السادس ملك المغرب.