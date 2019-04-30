إنتر ميلان يستهدف ضم مهاجم يوفنتوس

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن نادي إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع نجم يوفنتوس الصاعد، لدعم هجومه في المستقبل.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت، فإن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مويس كين، مهاجم اليوفي، موضحة أنه لا يضع في حساباته إمكانية ضم اللاعب الشاب في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن النيراتزوري قد يوقع مع اللاعب في عام 2020، خاصة وأن عقده مع يوفنتوس سينتهي في ذلك العام، مما سيتيح للإنتر إمكانية ضمه في صفقة مجانية، لاسيما وأن لم يجدد عقده مع البيانكونيري حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي، تقابلا بالفعل مع مينو رايولا، وكيل أعمال مويس كين، في اجتماع عُقد مؤخرًا في ميلانو، وتحدثا عن إمكانية انضمام مهاجم اليوفي للإنتر.

ولفتت إلى أن يوفنتوس سيحاول العمل على تجديد عقد كين مع النادي، مضيفة أن اليوفي لن يدع موهبته ترحل بسهولة.

وختمت بأن احتمالية انتقال مويس كين إلى إنتر ميلان غير مستبعدة، خاصة وأن يوفنتوس ينظر إلى إيكاردي أو ميلان سكرينيار، لاعبا الإنتر، كأهداف حقيقية مرغوب في ضمها للفريق، مما قد يسهل من عملية المبادلة.

