ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة

بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن برشلونة يحتل صدارة الليجا حاليًا برصيد 83 نقطة، أما ريال مدريد يأتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبالتالي فإن الفارق يبلغ 18 نقطة.

وبلغ أكثر فارق بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا، 17 نقطة، منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.

وتمكن برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، حيث أنه أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة، أما ريال مدريد فحل ثانيًا برصيد 76 نقطة.

وإذا استمر نفس فارق النقاط الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة، فإن الميرنجي سيصبح أمام أسوأ سجل له في الليجا مقارنة بالفريق الكتالوني.