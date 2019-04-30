شكرا لقرائتكم هل ينتقل هداف شباب الأهلى صاحب وقفة شعبان للهلال السعودى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر هشام شعبان مهاجم شباب الأهلى ودورى الجمهورية مواليد 97، المشهد فى الساعات الأخيرة بعد واقعة وقوفه على الكرة خلال لقاء قطبى الكرة المصرية للشباب، والتى حسمها الأحمر بهدفين لهدف، وبرر موقفه وقتها بتعرضه للسباب من جانب الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.

وخلال تصريحات هشام شعبان الخاصة لـ"الخليج 365" للحديث عن واقعة الوقوف على الكرة، أكد مهاجم الأهلى، اقترابه من الانتقال لأحد الأندية الكبرى بدورى عربى قوى.

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وحصل "الخليج 365" على صور لمهاجم الأهلى وهو يرتدى قميص نادى الهلال السعودى مما يؤكد إمكانية انتقاله لزعيم الأندية السعودية، خاصة أنه تواجد فى وقت سابق بالسعودية خلال شهر يناير الماضى، وآثار هذا الأمر الجدل بعدما اتهمه البعض بالهروب من القلعة الحمراء قبل عودته للجزيرة مرة أخرى.



هشام شعبان بقميص الهلال السعودى

ويصبح هشام شعبان لاعب حر بعد انتهاء الموسم الحالى بدورى الشباب حال عدم قيده فى صفوف الفريق الأول بعد بلوغه السن القانونى، مما يقرب اللاعب من خوض تجربة الاحتراف وسيتوقف الأمر على قرار النادى الأهلى بقيده رسميا من عدمه.



هشام شعبان فى السعودية

ويعد هشام شعبان أحد هدافى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، حيث أحرز بالموسم الحالى 12 هدفا، بينما سجل 18 هدفا فى الموسم الماضى.