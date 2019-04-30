خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام النجوم...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهازى الفنى لنادى النجوم وكذلك الإتحاد السكندرى تشكيلة فريقهما فى المباراة التى ستقام بينهما فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدورى المصرى الممتاز.
وضم تشكيل الإتحاد السكندرى كل من: الهانى سليمان فى حراسة المرمى وفى الدفاع كل من محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق و السيد سالم
وفى الوسط: احمد توفيق - نور السيد و خالد الغندور، ويقود الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر
وجاء تشكيل النجوم: فى حراسة المرمى أحمد عبد الفتاح، وفى الدفاع أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد و كريم فؤاد فى خط الدفاع.
وفى الوسط: محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، وطوسين أومويلى ويقود الهجوم أيمن الغباشى .
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