شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك.. جروس يستفسر عن حالة حازم وبوطيب وأوباما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى عن حالة ثلاثى الفريق المصاب خالد بوطيب، حازم إمام، ويوسف أوباما، لمعرفة مدى موقفهم من الإصابة التى تعرضوا لها مؤخرًا، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى.

ابتعد المغربى خالد بوطيب عن المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى الركبة، فيما يعانى حازم إمام من الإصابة فى عضلة السمانة، وتعرض يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

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وفقًا للتقرير الطبى لحالة ثلاثى الفريق سيحدد الخواجة السويسرى، مدى إمكانية مشاركتهما فى التدريبات الجماعية التى يخوضها الزمالك اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى فى سوسة، بإياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.