شكرا لقرائتكم رسميا.. حمزة الجمل مديرا فنيا للقناة خلفا للعيسوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بشكل رسمي تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل، خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

كما تم تعيين محمد حمص مدربا عاما للفريق بصحبة حمزة الجمل، فى ظل العلاقة القوية التى تجمع الثنائى فى العمل منذ فترة، بعدما خاض الثنائى تجربة ناجحة فى الدورى العمانى.

يذكر أن حمزة الجمل كان من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الإسماعيلى خلفا لسيدومير يونيفسكى.