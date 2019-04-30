شكرا لقرائتكم غزل المحلة يستغنى عن 13 لاعباً دفعة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغنى نادى غزل المحلة برئاسة المهندس إبراهيم صادق عن 13 لاعبا من لاعبى الفريق الأول بعد التقرير الفنى الذى قدمه خالد عيد المدير الفنى للفريق صباح اليوم لمجلس إدارة النادى .

قائمة اللاعبين الذى تم الاستغناء عنهم هم كلا من محمد فتحي، منتصر نجيب، محمد ثروت، محمد رمضان، كريم عباس، محمد الصغير، وليد الحصري، محمود البركي، محمد منتصر، عمرو نبيل، على دياب، محروس بومبة، عبدالعزيز توفيق .

فيما طالب خالد عيد خلال تقريره الفنى بضرورة تجديد إعارة على صخر الجناح الأيسر للفريق المعار للمحلة من المصرى البورسعيدى بالإضافة لتجديد إعارة اسلام حسين لاعب سيراميكا كليوباترا .

وطلب عيد من ادارة غزل المحلة تجديد عقد محمد طارق الكومى مدافع الفريق وذلك لحاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة .

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