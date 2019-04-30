شكرا لقرائتكم للمرة الخامسة.. حمدالله لاعب الجولة في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر جائزة أفصل لاعب في الجولة 28، وذلك للمرة الخامسة هذا الموسم، بينما حصد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون جائزة أفضل مدرب في المرحلة للمرة الرابعة.

واستطاع جمهور الاتحاد خطف جائزة أفضل جمهور للمرة العاشرة هذا الموسم بعدما حضر قرابة 27 ألفاً في مباراة الفريق مع الاتفاق والتي انتهت بفوز المضيف بهدفين دون مقابل.

وسجل حمدالله هدفين في فوز النصر العريض على الفتح 5-0، ليواصل صدارة الهدافين برصيد 29 هدفاً ويكسر الرقم القياسي المسجل باسم عمر السومة كأعلى عدد أهداف مسجله في دوري المحترفين بموسم واحد.

وفي المقابل، كرر بيدرو إيمانويل وفريقه التعاون، الفوز على الهلال للمرة الثانية في غضون يومين، بعدما هزم الأزرق بالمواجهة المؤجلة بهدفي توامبا وهيلدون ليعزز موقعه في المركز الرابع.